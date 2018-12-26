USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,278 $   Brent52.30 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C19:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Киевский хор поддержал УПЦ флешмобом в центре Милана

Центр інформації УПЦ/Facebook

в мире [ версия для печати ]

Жители Милана стали свидетелями флешмоба, устроенного хором Киевской духовной академии в поддержку Украинской православной церкви.

Перформанс был приурочен к приближающемуся празднику Рождества Христова. Певцы перед ёлкой исполнили традиционную украинскую колядку «Сын Божий народився!». Закончив петь, они заявили собравшимся зрителям, что это флешмоб в поддержку гонимой на родине канонической Украинской православной церкви. Видео с выступлением размещено в Facebook Центра информации УПЦ.

Ранее News.ru писал о том, что глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов заявил о том, что Православной церкви Украины не существует ни канонически, ни юридически.


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
в мире 13:57, 26 декабря 2018
Патриарх Кирилл назвал провалом закон о переименовании УПЦ
экономика 17:54, 24 декабря 2018
Главе Росимущества поручили бороться с коррупцией
в мире 12:10, 23 декабря 2018
УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией
Лента новостей
технологии 19:24
Эксперты назвали основные объекты кибератак в 2019 году
общество 19:10
Число унылых и разочарованных россиян возросло к Новому году
в мире 19:07
Россия против вмешательств в престолонаследие Саудовской Аравии
общество 19:06
Студентка показала дочери работу патологоанатома
экономика 19:04
Нефть прибавляет в цене после сильного падения
Другие новости
в мире 19:07
Россия против вмешательств в престолонаследие Саудовской Аравии
в мире 18:00
Порошенко сделает всё для возвращения моряков на Украину
в мире 17:37
Нетаньяху: Израиль и дальше будет бороться с Ираном в Сирии
в мире 17:19
«Жёлтые жилеты» хотят устроить во Франции гражданскую войну
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top