Киевский хор поддержал УПЦ флешмобом в центре Милана

https://news.ru/storage/news/5a6a26712ba2c6584780a205cb4e57a7/afb4f3e5-0809-40e2-922e-6117fb131a15_850.jpg Центр інформації УПЦ/Facebook

Жители Милана стали свидетелями флешмоба, устроенного хором Киевской духовной академии в поддержку Украинской православной церкви.

Перформанс был приурочен к приближающемуся празднику Рождества Христова. Певцы перед ёлкой исполнили традиционную украинскую колядку «Сын Божий народився!». Закончив петь, они заявили собравшимся зрителям, что это флешмоб в поддержку гонимой на родине канонической Украинской православной церкви. Видео с выступлением размещено в Facebook Центра информации УПЦ.

Ранее News.ru писал о том, что глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов заявил о том, что Православной церкви Украины не существует ни канонически, ни юридически.