Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей

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Украинские власти запретили своим диспетчерам принимать информацию на кириллице, проходящую по каналам авиасвязи. Росавиация отреагировала на это коррективой документа, регламентирующего работу специалистов.

В ведомстве пояснили, что украинская сторона будет принимать информацию только на латинице. В связи с этим была принята поправка к «Сборнику телеграфных индексов пунктов, эксплуатантов, предприятий, служб и должностных лиц гражданской авиации».

Согласно ей, в подразделе «Украина» исключаются индексы на кириллице в условных обозначениях стран ближнего зарубежья. В документе уточняется, что исключение означает запрет украинской стороны на использование кириллицы при обмене сообщениями.

Во всем мире авиадиспетчеры общаются на английском языке. Однако в рамках СНГ со времен СССР продолжается использование русского языка. По мнению председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, Украина таким отказом в очередной раз подчеркнула свою «самостийность» и отсутствие чего-либо общего с Россией, передаёт URA.RU.

Отношения между Украиной и Россией обострились после инцидента в Керченском проливе в конце ноября. Тогда российские пограничники задержали два украинских судна и катер за нарушение государственной границы РФ. Ранее News.ru сообщал, что киевские власти начали подготовку очередного списка российских компаний, в отношении которых надлежит ввести санкции.