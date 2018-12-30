Киев закупит 20 видов вооружения для ВСУ

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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.

«Мы планируем не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства», — приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

Ранее Степан Полторак рассказывал о разработках своего ведомства и планах на создание нового вооружения, писал News.ru. Так, по его словам, Киев намерен создать противокорабельный комплекс. Он также добавил, что разрабатываемая ракета «Ольха» находится на завершающем этапе создания, а ракета «Нептун» недавно прошла успешные испытания.