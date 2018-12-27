Киев взял под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе

https://news.ru/storage/news/e6662f5fd4619800718149bb34317fb9/df53f686-5dc0-4de2-bb88-343e7de6d836_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил советник украинского президента Юрий Бирюков.

«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории Донбасса были освобождены», — сказал Бирюков в эфире телеканала «Прямой».

«Серой зоной» называется территория, установленная минскими соглашениями, разделяющая украинские вооружённые силы и ополченцев ДНР и ЛНР. Введение войск какой-либо стороной в населённые пункты в этой зоне является нарушением международных договорённостей.

Ранее News.ru писал о том, что британские журналисты выяснили, что некоторые боевики, участвовавшие в наступлении на самопровозглашённые ДНР и ЛНР на стороне ВС Украины, проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.