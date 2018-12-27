USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,266 $   Brent55.27 $ Bitcoin3,806.02 $
МОСКВА-9°C01:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Киев взял под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил советник украинского президента Юрий Бирюков.

«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории Донбасса были освобождены», — сказал Бирюков в эфире телеканала «Прямой».

«Серой зоной» называется территория, установленная минскими соглашениями, разделяющая украинские вооружённые силы и ополченцев ДНР и ЛНР. Введение войск какой-либо стороной в населённые пункты в этой зоне является нарушением международных договорённостей.

Ранее News.ru писал о том, что британские журналисты выяснили, что некоторые боевики, участвовавшие в наступлении на самопровозглашённые ДНР и ЛНР на стороне ВС Украины, проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.


#донбасс #украина #ДНР #лнр #минскиесоглашения
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта

читайте также
в мире 15:42, 26 декабря 2018
Боевики ИГ участвовали в боях против сепаратистов в Донбассе
в мире 01:33, 26 декабря 2018
Киев хочет подставить Россию с помощью провокации в Донбассе
Лента новостей
происшествия 01:24
Пожар в бизнес-центре «Союз» в Москве ликвидирован
экономика 01:17
Россиян предупредили о массовых «предновогодних» увольнениях
в мире 00:56
Марию Бутину «заморозили» в камере
происшествия 00:32
Вулкан Шивелуч выбросил большой столб пепла
экономика 00:22
Россия узаконит изготовление наркотиков для создания лекарств
Другие новости
в мире 00:56
Марию Бутину «заморозили» в камере
в мире 23:57
Ребёнок вызвал полицию из-за недовольства подарками
в мире 23:48
Браудер обвинил Россию в нарушении правил Интерпола
в мире 23:12
Трамп: Ирак будет базой для военных действий в Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top