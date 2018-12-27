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Киев высмеяли за новые правила секса

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял власти Киева за новый законопроект, который расширяет понятия «изнасилование» и «сексуальное насилие». Начиная с 11 января грядущего года мужчины и женщины, состоящие в браке, смогут пожаловаться друг на друга в случае, если интимные отношения между ними произошли без предварительного согласия одного из супругов. Однако, что именно можно считать согласием, закон не трактует.

«Киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой», — написал в своём Twitter Пушков.

Сенатор при этом отметил, что аналогичный закон действует на территории Швеции.

Целью изменений в Уголовно-процессуальном кодексе Украины является реализация положений конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. В качестве авторов законопроекта выступили 44 депутата, но основной инициатор — член «Блока Петра Порошенко» и представитель президента в Раде Ирина Луценко.

Адвокат Виталий Наум заявил о том, что не представляет, каким образом новый закон будет применяться на практике.

«Мужчине придется каждый раз спрашивать у жены разрешение или оформить расписку на длительный срок? У нас хватает законов, которые вроде бы интересны и преследуют благие цели, но на практике они мертвые», — цитирует его Оbozrevatel.

Юрист Мария Чередниченко, в свою очередь, выразила уверенность в том, что новые поправки помогут женщинам защититься от унизительных домогательств.

Ранее News.ru рассказывал о том, что глава комитета по делам семьи, женщин и детей, депутат Государственной думы Тамара Плетнёва не видит серьёзной проблемы в домашнем насилии.


#законы #киев #пушков
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