МИД Украины выразил протест России из-за решения Генпрокуратуры РФ признать «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной организацией.
Такое решение ещё раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ, — говорится в заявлении ведомства.
Также в министерстве отметили, что организация всегда будет угрозой для Москвы, информирует
Как ранее писал News.ru, Генпрокуратура признала нежелательной работу канадской организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress) на территории России.