Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців/Facebook

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм «Барри» в ночь на 13 июля усилится до урагана. Он затронет штаты у побережья Мексиканского залива.

Стихия достигнет центрального или юго-восточного побережья Луизианы в пятницу вечером или утром в субботу, а в воскресенье переместится вглубь долины Миссисипи. Опасный штормовой ветер и проливные дожди ожидаются в районе...