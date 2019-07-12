Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців/Facebook

МИД Украины выразил протест России из-за решения Генпрокуратуры РФ признать «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной организацией.

Такое решение ещё раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ, — говорится в заявлении ведомства.

Также в министерстве отметили, что организация всегда будет угрозой для Москвы, информирует RNS.

Как ранее писал News.ru, Генпрокуратура признала нежелательной работу канадской организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress) на территории России.

 

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