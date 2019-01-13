Киев ввёл ежедневный туристический сбор

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Туристы в аэропорту Киева

Столица Украины поменяла принцип оплаты туристического сбора и размер.

С января 2019 года его будут оплачивать все, кто останавливается в хостелах и квартирах посуточно. Раньше сбор брали только с постояльцев гостиниц.

Сумма будет насчитываться за каждый день пребывания в Киеве, сообщается в новых поправках к Налоговому кодексу Украины.

Ранее сбор составлял один процент от общей стоимости аренды гостиничного номера, с нового года граждане Украины будут платить до 0,5% от минимальной заработной платы, которая составляет 4173 гривны. Иностранные туристы будут оплачивать до пяти процентов. Окончательный размер сбора должна утвердить Киевская городская рада.

Как сообщал News.ru, власти Приморья отложили взимание курортного сбора в местных санаториях после обращения профсоюзов. Об этом было сказано в ответе на официальное обращение ФПК края, в котором указывалось, что сбор серьёзно ударит по бюджету местных здравниц.