USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,534.89 $
МОСКВА-6°C22:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Киев ввёл ежедневный туристический сбор

Туристы в аэропорту Киева Starostenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Туристы в аэропорту Киева

в мире [ версия для печати ]

Столица Украины поменяла принцип оплаты туристического сбора и размер.

С января 2019 года его будут оплачивать все, кто останавливается в хостелах и квартирах посуточно. Раньше сбор брали только с постояльцев гостиниц.

Сумма будет насчитываться за каждый день пребывания в Киеве, сообщается в новых поправках к Налоговому кодексу Украины.

Ранее сбор составлял один процент от общей стоимости аренды гостиничного номера, с нового года граждане Украины будут платить до 0,5% от минимальной заработной платы, которая составляет 4173 гривны. Иностранные туристы будут оплачивать до пяти процентов. Окончательный размер сбора должна утвердить Киевская городская рада.

Как сообщал News.ru, власти Приморья отложили взимание курортного сбора в местных санаториях после обращения профсоюзов. Об этом было сказано в ответе на официальное обращение ФПК края, в котором указывалось, что сбор серьёзно ударит по бюджету местных здравниц.


самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
новый год 11:01, 13 января 2019
Пять миллионов туристов посетили Москву в Новый год
общество 04:24, 11 января 2019
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
происшествия 17:29, 9 января 2019
Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде
Лента новостей
в мире 21:40
Помпео призвал эмира Катара противостоять Ирану
происшествия 21:35
Пилот признал ошибку при разгоне самолёта в Шереметьево
в мире 21:19
Ультраправая партия предлагает Германии выйти из ЕС
происшествия 21:14
Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Перми
в мире 20:55
Разведка Венесуэлы отпустила главного оппозиционера страны
Другие новости
в мире 21:40
Помпео призвал эмира Катара противостоять Ирану
в мире 21:19
Ультраправая партия предлагает Германии выйти из ЕС
в мире 20:55
Разведка Венесуэлы отпустила главного оппозиционера страны
в мире 20:55
Польша заявила о планах освоить Калининградский залив
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top