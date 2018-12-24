Киев теряет доказательства об украинском Крыме

https://news.ru/storage/news/17abff184d9404ec27ca07b50d7c8d88/c0bc82c6-3b06-4516-942f-a12cdb84d1bd_850.jpg Крымский мост/vk.com

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Киев рискует потерять последние доказательства того, что Крым украинский. Причина этого заключается в разрыве договора о дружбе с Россией.

«Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины. Если мы разрываем эту сделку, [то] определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», — заявил Маломуж на сайте украинского агентства «Главред».

Ранее News.ru.писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. Документ прекратит своё существование 1 апреля 2019 года. В Кремле разрыв соглашения назвали проявлением неуважения к украинцам.