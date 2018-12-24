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Киев теряет доказательства об украинском Крыме

Крымский мост/vk.com

в мире [ версия для печати ]

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Киев рискует потерять последние доказательства того, что Крым украинский. Причина этого заключается в разрыве договора о дружбе с Россией.

«Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины. Если мы разрываем эту сделку, [то] определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», — заявил Маломуж на сайте украинского агентства «Главред».

Ранее News.ru.писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. Документ прекратит своё существование 1 апреля 2019 года. В Кремле разрыв соглашения назвали проявлением неуважения к украинцам.


#украина #крым
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