Киев вновь направит военные суда через Керченский пролив

Украинские военные суда снова пройдут через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Юрий Бирюков. По словам чиновника, корабли имеют полное право проходить из Чёрного в Азовское море без препятствий.
Глава министерства заявил, что Украина будет предпринимать попытки пройти пролив и в будущем, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал власти страны не накалять ситуацию в Керченском проливе. Он отметил, что украинские суда могут спокойно проходить из Чёрного моря в Азовское и обратно через Керченский пролив, надо лишь соблюдать правила.