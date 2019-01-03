Киев вновь направит военные суда через Керченский пролив

https://news.ru/storage/news/d665f570dca2ce46743f3483e9ca3e04/e2b05632-5fd4-4f71-beb4-02ae9667f589_850.jpg Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные суда снова пройдут через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Юрий Бирюков. По словам чиновника, корабли имеют полное право проходить из Чёрного в Азовское море без препятствий.

Глава министерства заявил, что Украина будет предпринимать попытки пройти пролив и в будущем, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал власти страны не накалять ситуацию в Керченском проливе. Он отметил, что украинские суда могут спокойно проходить из Чёрного моря в Азовское и обратно через Керченский пролив, надо лишь соблюдать правила.