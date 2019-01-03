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Киев вновь направит военные суда через Керченский пролив

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинские военные суда снова пройдут через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Юрий Бирюков. По словам чиновника, корабли имеют полное право проходить из Чёрного в Азовское море без препятствий. 

Глава министерства заявил, что Украина будет предпринимать попытки пройти пролив и в будущем, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал власти страны не накалять ситуацию в Керченском проливе. Он отметил, что украинские суда могут спокойно проходить из Чёрного моря в Азовское и обратно через Керченский пролив, надо лишь соблюдать правила.


#киев #корабли #провокация #керченскийпролив
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