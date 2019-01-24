Киев сравнил события в Венесуэле с драйвом Майдана

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Глава МИД Украины Павел Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с Майданом. По его мнению, у каждого свой путь к свободе.

«Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времён майдана», — написал он на своей странице в Twitter.

Он также выразил поддержку борцам за свободу в Венесуэле и призвал поддержать дух справедливости в борьбе за право на свободное будущее.

У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 24, 2019

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе и объявил себя временным президентом страны. Его поддержали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Президент Венесуэлы Николас Мадуро при этом отказался покинуть свой пост. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Верховном суде.

Ранее News.ru писал о том, что министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в стране происходит государственный переворот. Он также отметил, что армия не признаёт спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны, подчеркнув, что национальные вооружённые силы продолжат защищать конституцию Венесуэлы, так как являются гарантом национального суверенитета.