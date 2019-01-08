Киев снабжает ВСУ в Донбассе оружием низкого качества

https://news.ru/storage/news/78d92a10d6efacdff8accb3168b5e6ba/1cc4eeea-05e6-41d1-b557-df1f46d15185_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оборонные предприятия, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, снабжают бойцов ВСУ в Донбассе вооружением низкого качества.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, использование некачественного вооружения неоднократно приводило к смертям и ранениям украинских военных.

Он обвинил украинские оборонные предприятия в разворовывании денег налогоплательщиков, а также отметил, что украинскому лидеру выгодна война на юго-востоке страны.

«Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе, а так называемая зона операции объединённых сил — это просто хороший рынок сбыта для киевских оружейных баронов», — приводит Луганский информационный центр слова Марочко.

Ранее News.ru писал о том, что украинская армия в прошлом году получила около пяти тысяч единиц оружия от госконцерна «Укроборонпром». Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко. По его словам, предприятие поставило модернизированное и отремонтированное вооружение.