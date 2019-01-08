USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent57.12 $ Bitcoin4,033.08 $
МОСКВА-10°C04:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Киев снабжает ВСУ в Донбассе оружием низкого качества

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Оборонные предприятия, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, снабжают бойцов ВСУ в Донбассе вооружением низкого качества.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, использование некачественного вооружения неоднократно приводило к смертям и ранениям украинских военных.

Он обвинил украинские оборонные предприятия в разворовывании денег налогоплательщиков, а также отметил, что украинскому лидеру выгодна война на юго-востоке страны.

«Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе, а так называемая зона операции объединённых сил — это просто хороший рынок сбыта для киевских оружейных баронов», — приводит Луганский информационный центр слова Марочко.

Ранее News.ru писал о том, что украинская армия в прошлом году получила около пяти тысяч единиц оружия от госконцерна «Укроборонпром». Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко. По его словам, предприятие поставило модернизированное и отремонтированное вооружение.


#донбасс #украина
самое читаемое
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя
в мире
Установлена причина смерти найденной в чемодане девушки

читайте также
в мире 02:40, 8 января 2019
Украинский дипломат раскрыл стратегию Порошенко
в мире 14:38, 25 декабря 2018
ДНР: власти Киева готовят химическое оружие
Лента новостей
технологии 04:16
«Яндекс» начал испытания беспилотного авто в Лас-Вегасе
экономика 04:14
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
оружие 03:39
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
в мире 03:32
Трамп обсудил с Макроном план вывода войск из Сирии
в мире 02:40
Украинский дипломат раскрыл стратегию Порошенко
Другие новости
в мире 03:32
Трамп обсудил с Макроном план вывода войск из Сирии
в мире 02:40
Украинский дипломат раскрыл стратегию Порошенко
в мире 02:36
Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай
в мире 02:12
Массовое убийство произошло под Одессой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top