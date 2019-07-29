https://static.news.ru/photo/b7c19b38-ac25-11e9-a5a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Киеву необходимо подготовиться к военному вторжению в Россию, чтобы поддержать «новые демократические власти». Об этом заявил бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар.

Парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск, — написал Кухар на своей странице в Facebook.

Он также предложил обучить украинских военнослужащих, которые будут участвовать в наступлении, российским законам. По его мнению, это поможет им в рамках законодательства действовать на территории чужой страны.

К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ, чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ, — пояснил он.

Ранее News.ru писал о том, что лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России. Он также предсказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось управлять страной около двух лет, так как после его ожидает «кровавый» Майдан.