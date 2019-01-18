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Киев повысил штрафы за продажу книг из России

Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

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Украинские власти увеличили размер штрафов за распространение без соответствующего разрешения книг, ввезённых из России. Госкомитет Украины по телевидению и радиовещанию объяснил это ростом минимальной зарплаты в стране.

В ведомстве пояснили, что сумма штрафа за первое нарушение составит десять минимальных заработных плат (порядка 1,4 тыс. долларов США). За повторное нарушение размер взыскания будет равен 50 минимальным зарплатам (около 7,5 тыс. долларов).

В прошлом году суммы штрафов составляли $1,3 тыс. и $6,6 тыс. соответственно.

Ранее News.ru писал о том, что украинские власти запретили ввоз пяти книг из РФ. Они посвящены оружию, веганской пище и путешествиям.


#украина #россия #книги
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