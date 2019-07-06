Фото: Gazprom/Instagram.com

МИД Украины подтвердил информацию о присутствии среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре иранского танкера Grace 1 украинских граждан.

Руководитель пресс-службы ведомства Василий Кирилич пояснил, что сведения получены от портовой администрации, при этом число задержанных на данный момент не уточняется, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

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