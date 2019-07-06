https://static.news.ru/photo/8e4f0d2e-9f9d-11e9-83d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com

МИД Украины подтвердил информацию о присутствии среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре иранского танкера Grace 1 украинских граждан.

Руководитель пресс-службы ведомства Василий Кирилич пояснил, что сведения получены от портовой администрации, при этом число задержанных на данный момент не уточняется, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.