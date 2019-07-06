МИД Украины подтвердил информацию о присутствии среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре иранского танкера Grace 1 украинских граждан.
Руководитель пресс-службы ведомства Василий Кирилич пояснил, что сведения получены от портовой администрации, при этом число задержанных на данный момент не уточняется, передаёт
Ранее News.ru писал, что Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.