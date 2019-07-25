https://static.news.ru/photo/b7c19b38-ac25-11e9-a5a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Правительство Украины внесёт на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению ограничительных мер в отношении России.

В частности, новые санкции могут коснуться компаний, работающих в Крыму.

Согласно сообщению пресс-службы министерства по вопросу «временно оккупированных» территорий, под ограничения могут попасть 24 предприятия, задействованные в работе над магистральным газопроводом из Краснодарского края в Крым.

По мнению украинского Кабмина, деятельность этих компаний угрожает суверенитету и целостности страны.

Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.

Ранее News.ru писал о том, что эксперты международного рейтингового агентства Moody’s назвали маловероятным сближение России и Украиныпосле внеочередных выборов в Верховную раду, прошедших 21 июля. По мнению аналитиков, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», уверенно побеждающая на выборах, нацелена на укрепление отношений с Западом, а не с Москвой.