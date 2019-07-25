Правительство Украины внесёт на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению ограничительных мер в отношении России.
В частности, новые санкции могут коснуться компаний, работающих в Крыму.
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По мнению украинского Кабмина, деятельность этих компаний угрожает суверенитету и целостности страны.
Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
Ранее News.ru писал о том, что эксперты международного рейтингового агентства Moody’s назвали маловероятным сближение России и Украиныпосле внеочередных выборов в Верховную раду, прошедших 21 июля. По мнению аналитиков, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», уверенно побеждающая на выборах, нацелена на укрепление отношений с Западом, а не с Москвой.