Киев хочет подставить Россию с помощью провокации в Донбассе

https://news.ru/storage/news/fa17eefb952764d78c026cbe8ff7da29/75369664-ceee-48a1-83e9-729383952a30_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что Киев готовит провокацию в Донбассе, чтобы потом обвинить в произошедшем Россию.

По его словам, президент Украины Пётр Порошенко надеется сохранить власть, однако ему для этого необходимо продлить военное положение, введённое до 26 декабря в 10 регионах страны после инцидента в Керченском проливе, когда украинские военные корабли намеренно вторглись в исторические российские территориальные воды.

«Провокация может быть абсолютно любая. Что же касается химикатов, то это могут сделать там, где больше численность населения. Им нужна возможность показать «страдания украинского народа» и «акт агрессии» со стороны Российской Федерации», — сказал Басурин в интервью газете «Известия».

Он призвал СМИ распространить информацию о готовящейся провокации, чтобы люди начали сопротивляться, так как, по его мнению, ими хотят пожертвовать ради «цели тех, кто сидит в Киеве».

Ранее News.ru писал о том, что разведка ДНР узнала о прибытии на железнодорожную станцию в городе Красногоровке вагонов с цистернами, в которых содержатся отравляющие вещества. Власти Донецка считают, что Украина готовится к террористическому акту с применением химического оружия. В случае применения токсических средств могут пострадать десятки тысяч мирных жителей Донбасса, а украинская власть получит повод для продления военного положения.