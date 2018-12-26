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Киев хочет подставить Россию с помощью провокации в Донбассе

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что Киев готовит провокацию в Донбассе, чтобы потом обвинить в произошедшем Россию.

По его словам, президент Украины Пётр Порошенко надеется сохранить власть, однако ему для этого необходимо продлить военное положение, введённое до 26 декабря в 10 регионах страны после инцидента в Керченском проливе, когда украинские военные корабли намеренно вторглись в исторические российские территориальные воды.

«Провокация может быть абсолютно любая. Что же касается химикатов, то это могут сделать там, где больше численность населения. Им нужна возможность показать «страдания украинского народа» и «акт агрессии» со стороны Российской Федерации», — сказал Басурин в интервью газете «Известия».

Он призвал СМИ распространить информацию о готовящейся провокации, чтобы люди начали сопротивляться, так как, по его мнению, ими хотят пожертвовать ради «цели тех, кто сидит в Киеве».

Ранее News.ru писал о том, что разведка ДНР узнала о прибытии на железнодорожную станцию в городе Красногоровке вагонов с цистернами, в которых содержатся отравляющие вещества. Власти Донецка считают, что Украина готовится к террористическому акту с применением химического оружия. В случае применения токсических средств могут пострадать десятки тысяч мирных жителей Донбасса, а украинская власть получит повод для продления военного положения.


#донбасс #киев #ДНР #провокация #лнр
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