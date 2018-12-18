Киев перебрасывает часть войск самолётами для борьбы с РФ

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Киев перебрасывает самолётами часть военных подразделений для подготовки отражения «возможной широкомасштабной агрессии РФ». Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

По словам главы украинского государства, введения военного положения для передислокации и подготовки отражения агрессии запросили у него силовики, передаёт УНИАН.

«Это — мои конституционные обязанности, и я несу ответственность перед украинским народом как верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины», — заявил украинский президент.

Также он отметил, что минимальный срок для полного развёртывания боевых частей — 60 дней.

«Я сказал, что мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолётами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди», — добавил Порошенко.

Как писал ранее News.ru, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива. Министр уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря. По мнению политолога Григория Трофимчука, Москве стоит ждать инцидентов с применением оружия по всей границе между двумя государствами.