Киев отказался выдать Москве члена «Правого сектора»

https://news.ru/storage/news/6307d448521bc286e4f7bfe700ac4996/eb9c99bc-0248-405b-99bd-7d54c3b02698_850.jpg Maxym Marusenko /ZUMAPRESS.com/ Gloabl Look Press

Киев отказался выдать Москве члена националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

По её словам, причиной уголовного преследования россиянина на родине является «участие в войне за независимость Украины».

«Ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора», — написала Сарган на своей странице в Facebook, отметив, что ранее такое обещание дал замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

Ранее News.ru писал о том, что запрещённая в России организация «Правый сектор» планировала убить 50 должностных лиц из РФ, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении гражданина Украины Александра Костенко. По факту публикации «приговора Центрального национального суда «Правого сектора» следователи завели уголовное дело.