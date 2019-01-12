Киев отказался выдать Москве члена «Правого сектора»

Киев отказался выдать Москве члена националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.
По её словам, причиной уголовного преследования россиянина на родине является «участие в войне за независимость Украины».
«Ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора», — написала Сарган на своей странице в Facebook, отметив, что ранее такое обещание дал замгенпрокурора Украины Евгений Енин.
Ранее News.ru писал о том, что запрещённая в России организация «Правый сектор» планировала убить 50 должностных лиц из РФ, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении гражданина Украины Александра Костенко. По факту публикации «приговора Центрального национального суда «Правого сектора» следователи завели уголовное дело.