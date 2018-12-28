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Киев опровергает снятие запрета на въезд мужчин из РФ

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Государственная пограничная служба Украины отрицает снятие запрета на въезд в страну мужчин из Российской Федерации. Границу по-прежнему не могут пересекать все граждане России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Ограничения действуют, как и раньше при военном положении», — сказал Слободян. 

Ранее украинские СМИ сообщали, что запрет на въезд российских мужчин снят в связи со снижением угрозы вторжения российских войск, но государственная пограничная служба по-прежнему проверяет россиян в усиленном режиме, писал News.ru.


#украина #россия #РЕЖИМ #граница
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