Киев опровергает снятие запрета на въезд мужчин из РФ

https://news.ru/storage/news/6459c81c1e60323bb44e235f0175dcf3/044f7f4e-bb3f-4264-9b42-3055f7fddfcc_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Государственная пограничная служба Украины отрицает снятие запрета на въезд в страну мужчин из Российской Федерации. Границу по-прежнему не могут пересекать все граждане России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Ограничения действуют, как и раньше при военном положении», — сказал Слободян.

Ранее украинские СМИ сообщали, что запрет на въезд российских мужчин снят в связи со снижением угрозы вторжения российских войск, но государственная пограничная служба по-прежнему проверяет россиян в усиленном режиме, писал News.ru.