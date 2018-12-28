Киев боится стать «Афганистаном для России» из-за США

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Украинский военный эксперт Алексей Арестович раскрыл истинные планы американской элиты, желающей сделать из Украины «Афганистан для России».

«Украина должна быть «Афганистаном» для России. Американцы в разговорах откровенно говорят, что война между Украиной и Россией идёт им на пользу, потому что иначе американцы будут воевать с россиянами в Польше и Балтии», — приводит слова эксперта издание Politeka.

При этом он отметил, что считает президента США Дональда Трампа выгодным политиком для Киева. Арестович назвал американского лидера прагматиком, который действует в интересах Соединённых Штатов и защищает Украину от действий президента России Владимира Путина.

«Трамп использует Украину как ловушку для российского медведя», — констатировал эксперт.

Он также заявил, что из-за санкций «холодильник начал проигрывать телевизору» для россиян, а новые ограничительные меры Запада «прикончат российскую экономику в течение полутора лет».

Ранее News.ru писал о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России. По его мнению, присоединение Крыма и события в Донбассе являются первыми двумя волнами оккупации со стороны России, а третьей волной он назвал инцидент в Керченском проливе, когда военные корабли Украины вторглись в российские территориальные воды.