Киев опасается начала войны с Россией и Белоруссией

https://news.ru/storage/news/aa1cef8f80a65ea959ecb16d2e63ed85/d170496e-b26d-4ac6-9492-4ecb4b9be01a_850.jpg Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан дал оценку вероятности начала полномасштабной войны с Россией.

По его словам, такой сценарий развития отношений двух стран маловероятен до президентских выборов на Украине, так как Москва надеется на смену политического режима в Киеве.

При этом генерал подчеркнул, что война якобы возможна лишь в случае наступления российских войск. Кроме того, он увидел опасность, которая исходит и со стороны Белоруссии, так как «Кремль пытается её захватить».

«Мы готовимся отразить наступление. При этом понимаем, что опасность может прийти не только со стороны России», — заявил Богдан в интервью «Фактам».

Он также признался, что генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) не исключает проведение военной операции по возвращению Донбасса под контроль Киева. При этом он не стал говорить, в каком случае может последовать «военный сценарий».

Ранее News.ru писал о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России. Он пояснил, что присоединение Крыма и события в Донбассе являются первыми двумя волнами оккупации со стороны Москвы, а третьей волной он назвал инцидент в Керченском проливе, когда военные корабли Украины вторглись в российские территориальные воды.