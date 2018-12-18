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Киев обвинил РФ в попытке сорвать принятие резолюции ООН

dpsu.gov.ua

в мире [ версия для печати ]

Москва предпринимала беспрецедентные меры, чтобы воспрепятствовать принятию резолюции Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма. Об этом сообщил спикер постпредства Украины в ООН Олег Николенко.

«Потуги воспрепятствовать принятию резолюции были беспрецедентными. Иностранные послы жаловались, что российская дипломатия выкручивала им руки, ноги и головы, но что-то не клеилось», — написал Николенко в Facebook.

По словам украинского дипломата, после того как Москва осознала, что документ будет принят мировым сообществом, российские представители прибегли к «шагу отчаяния» и «через спины таких же лидеров в сфере соблюдения Устава ООН и защиты прав человека — Ирана, Сирии, КНДР, Никарагуа и Венесуэлы — внесли поправки в текст, которые в итоге проголосованы не были».

«Смысла они (поправки. — News.ru) не имели ни по форме, ни по содержанию. Примечательно, что впоследствии от этой токсичной команды отмежевалась даже Северная Корея, которая была первоначальным соавтором этой авантюры», — написал Николенко.

Как сообщал ранее News.ru, Генассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. Свои голоса за документ отдали представители 66 стран, против проголосовали 19, воздержались — 72.


#украина #киев #крым #оон #резолюция
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