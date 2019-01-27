Киев обвинил Европу в газовом обмане

https://news.ru/storage/news/1616fa5ee8b48b9ff2429f6cd47d6fcf/1576275b-5f6c-4d21-ab43-7de5ab6b873b_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил Германию и Францию в политике двойных стандартов относительно возможной потери транзита российского газа через Украину.

По его словам, Берлин и Париж лишь на словах выражают озабоченность, но на практике их действия идут вразрез с заявлениями.

«Проблема Украины - это проблема Украины. И у нас нет ни одного партнера в решении наших проблем», - заявил депутат в эфире телеканала «Наш»

Он пояснил, что заявления канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения её газом.

«В их интересах обходные газопроводы, потому что это сто процентов обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Европейского союза», - сказал Мураев, пояснив, что такое мнение у европейских государств сложилось после газовых войн, в результате которых Европа стояла на пороге недопоставки и замерзания.

Кроме того, политик констатировал, что Москва будет в первую очередь наполнять газом трубопроводы в обход Украины.

Ранее News.ru писал о том, что федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен поддержал строительство газопровода «Северный поток – 2», раскритиковав США за санкции против выгодного для Европы проекта.