Киев обеспокоен опасным оттоком населения Украины

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Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский обеспокоен опасным оттоком граждан Украины за рубеж. По его мнению, в стране вскоре не останется квалифицированных кадров.

«Мы окажемся в ситуации, когда нам не будет кем заменить даже сантехника», –– сказал Рыбчинский в эфире NewsOne.

Он добавил, что власти не обращают внимания на эту проблему, поэтому уже через несколько лет из-за оттока населения Украина может столкнуться с огромными проблемами в научной сфере и в промышленности.

По словам Рыбчинского, чаще всего украинцы мигрирую в Польшу, так как там мигрантам проще всего получить карту постоянного жителя. Политик отметил, что Варшава таким образом «заменяет своих граждан украинцами».

Согласно данным экспертов, половина трудоспособного населения Украины уехала из страны на заработки в Польшу и в Россию.

Ранее News.ru писал о том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента. Она подчеркнула, что миллион украинцев покинули страну за прошлый год и ещё три миллиона готовятся уехать в ближайшее время.