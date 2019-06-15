Украинский МИД выступил с очередным заявлением по поводу выдачи жителям Донбасса российских паспортов по упрощённой схеме.
Как заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, украинское государство никогда не признавало и не будет признавать гражданство Российской Федерации для жителей неподконтрольных территорий востока Украины.
Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России, — цитирует Зеленко ТАСС.
В конце апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощённой процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее стало известно, что более 12 тысяч заявлений на паспорта РФ поступило от жителей Донбасса, писал News.ru.