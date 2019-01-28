Киев назвал МВФ «захватнической организацией»

https://news.ru/storage/news/8f0c15c3c49649c974624beed883c2cf/8dc70ad5-8def-48c6-a2c4-194282fe896e_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович назвал Международный валютный фонд (МВФ) «захватнической организацией, которая пытается сделать из Украины сырьевой участок.

«Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы», - заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что Киев не способен расплатиться с долгами по кредитам, которые предоставил фонд.

«Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали», — заключил Рабинович, отметив, что МВФ поставил действующую власть Украины на первые места по коррупции в мире, но почему-то выделил деньги.

С 2015 года МВФ предоставил Украине около $9 миллиардов в обмен на реформы в стране. Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения, чтобы погасить задолженность.

Ранее News.ru писал о том, что резкий рост тарифов на отопление вынудил жителей Украины согреваться при помощи кирпичей. Об этом рассказал директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. По его словам, эта печальная тенденция наблюдается не только в регионах, но и в относительно благополучном Киеве, где уровень жизни значительно выше.