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Киев назвал МВФ «захватнической организацией»

Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович назвал Международный валютный фонд (МВФ) «захватнической организацией, которая пытается сделать из Украины сырьевой участок.

«Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы», - заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что Киев не способен расплатиться с долгами по кредитам, которые предоставил фонд.

«Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали», — заключил Рабинович, отметив, что МВФ поставил действующую власть Украины на первые места по коррупции в мире, но почему-то выделил деньги.

С 2015 года МВФ предоставил Украине около $9 миллиардов в обмен на реформы в стране. Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения, чтобы погасить задолженность.

Ранее News.ru писал о том, что резкий рост тарифов на отопление вынудил жителей Украины согреваться при помощи кирпичей. Об этом рассказал директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. По его словам, эта печальная тенденция наблюдается не только в регионах, но и в относительно благополучном Киеве, где уровень жизни значительно выше.


#МВФ #украина
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