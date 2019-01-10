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Киев нашёл способ «победить» Москву в Керченском проливе

most. life/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Экс-глава Генштаба Военно-морских сил (ВМС) Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал лучшую стратегию поведения в Керченском проливе.

По его мнению, украинские военные корабли должны заранее готовиться к входу в Керченский пролив, включив средства видео- и аудиофиксации на выходе из Одессы.

«Транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», — заявил генерал-лейтенант в беседе с UAportal.

Романенко заверил, что если данные условия будут соблюдены, то Москва в любом случае окажется «в проигрыше», так как покажет, что произошедшие в ноябре события «были произволом».

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Чёрном море, проигнорировав сообщения пограничников. В итоге все моряки были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее провокацией главы Украины Петра Порошенко перед президентскими выборами.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет напомнил, что украинские военные корабли в случае новой попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив будут задержаны. Парламентарий пояснил, что никто не мешает проходу украинских судов, однако осуществлять его необходимо согласно международным правилам судоходства и требованиям законодательства РФ.


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