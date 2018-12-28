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Киев направит ноту протеста Москве из-за стены в Крыму

Российско-украинская граница в Крыму Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым/ТАСС

Российско-украинская граница в Крыму

в мире [ версия для печати ]

Украинский МИД направит ноту протеста из-за строительства стены на участке российско-украинской границы в Крыму. Однако, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, установка заграждения не имеет значения для Украины.

«Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова», — сказал он в эфире телеканала «112. Украина».

28 декабря пограничное управление по Крыму ФСБ РФ заявило о завершении строительства рубежа инженерно-технических сооружений и настройки системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка.

Протяжённость забора с колючей проволокой, большим количеством различных датчиков и системой видеонаблюдения составила свыше 60 км. Это поможет силовикам эффективней наблюдать за границей, даже в тёмное время суток и в условиях плохой видимости, писал News.ru.


#украина #крым #граница
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