Киев намерен расширить санкции против бизнеса в Крыму

https://news.ru/storage/news/aaca23fbc8e5ea6932d393283b101b93/25cd9f9e-5270-4696-8681-64fb132ca7e6_850.jpg Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом.

Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске». В список также попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия, сообщает Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины.

Санкции также затронут 14 компаний, снабжающих сырьём заводы военно-промышленного комплекса РФ и участвующих в работе паромной переправы и строительстве Крымского моста. Проект документа рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее News.ru сообщал об активных закупках Украиной российского угля. По данным Государственной фискальной службы, Кремль остался главным поставщиком, обеспечив 61,91% общего импорта на 1,67 миллиарда.