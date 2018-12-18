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Киев намерен расширить санкции против бизнеса в Крыму

Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом.

Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске». В список также попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия, сообщает Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины.

Санкции также затронут 14 компаний, снабжающих сырьём заводы военно-промышленного комплекса РФ и участвующих в работе паромной переправы и строительстве Крымского моста. Проект документа рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее News.ru сообщал об активных закупках Украиной российского угля. По данным Государственной фискальной службы, Кремль остался главным поставщиком, обеспечив 61,91% общего импорта на 1,67 миллиарда.


#украина #бизнес #санкции #крым
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