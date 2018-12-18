Киев намерен расширить санкции против бизнеса в Крыму

Правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом.
Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске». В список также попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия, сообщает Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины.
Санкции также затронут 14 компаний, снабжающих сырьём заводы военно-промышленного комплекса РФ и участвующих в работе паромной переправы и строительстве Крымского моста. Проект документа рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны.
Ранее News.ru сообщал об активных закупках Украиной российского угля. По данным Государственной фискальной службы, Кремль остался главным поставщиком, обеспечив 61,91% общего импорта на 1,67 миллиарда.