https://static.news.ru/photo/478c7750-b280-11e9-afe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Украинский политолог Андрей Ермолаев восхитился поездкой в Москву и сравнил город с Киевом. Он отметил, что столица России является чистейшим мегаполисом с приятной атмосферой, а главный город Украины не соответствует статусу, поскольку выглядит очень грязным.

По словам Ермолаева, ему стыдно за Киев. Город значительно уступает Москве по многим параметрам, заявил политолог в эфире телеканала « НАШ ».

Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством? Это нормально? — задался вопросом Ермолаев.

Политолог подчеркнул, что Киев уступает Москве из-за плохого управления чиновниками, которые знают о проблемах, но всячески отвлекают от них киевлян.

Ранее News.ru сообщал, что ужасающее состояние электричек на Украине обсуждают пользователи соцсетей. Поводом послужил пост в Facebook Лоры Манек, которая долгое время не пользовалась этим видом транспорта. Подъехавший поезд её испугал. В комментариях украинские электрички сравнили с поездами из фильмов про зомби.