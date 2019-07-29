Украинский политолог Андрей Ермолаев восхитился поездкой в Москву и сравнил город с Киевом. Он отметил, что столица России является чистейшим мегаполисом с приятной атмосферой, а главный город Украины не соответствует статусу, поскольку выглядит очень грязным.
По словам Ермолаева, ему стыдно за Киев. Город значительно уступает Москве по многим параметрам, заявил политолог в эфире телеканала «
Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством? Это нормально? — задался вопросом Ермолаев.
Политолог подчеркнул, что Киев уступает Москве из-за плохого управления чиновниками, которые знают о проблемах, но всячески отвлекают от них киевлян.
Ранее News.ru сообщал, что ужасающее состояние электричек на Украине обсуждают пользователи соцсетей. Поводом послужил пост в Facebook Лоры Манек, которая долгое время не пользовалась этим видом транспорта. Подъехавший поезд её испугал. В комментариях украинские электрички сравнили с поездами из фильмов про зомби.