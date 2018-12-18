USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Киев готовит диверсии на опасных объектах ДНР

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецслужбы Украины готовят диверсии на экологически опасных объектах Донбасса. Далее украинская сторона, по словам политика, планирует обвинить в инцидентах Россию и республики.

Прежде всего атакам подвергнутся предприятия, использующие хлор, аммиак и другие опасные вещества. Также, отметил он, не исключено применение силовиками боевого отравляющего вещества.

«Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами», — добавил глава ДНР.

Целью провокаций является развязывание боевых действий в Донбассе и отмена выборов президента страны, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ранее News.ru писал, что желание Вашингтона осуществлять новые поставки вооружения Киеву является вмешательством во внутреннюю политику Украины. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Сенатора тревожит тот факт, что заявление спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера совпало с появлением информации о предполагаемом масштабном наступлении ВСУ на позиции сил самопровозглашённых ЛНР и ДНР.


#украина #киев #ДНР #диверсия
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
в мире 15:36, 16 декабря 2018
Бойцы ВСУ получили ранения в столкновении с ополчением ДНР
в мире 16:26, 14 декабря 2018
Войска ДНР готовы к войне с Украиной
в мире 09:39, 12 декабря 2018
Более 350 человек погибли от разрыва снарядов в ДНР за 4 года
Лента новостей
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
Другие новости
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top