Киев готовит диверсии на опасных объектах ДНР

https://news.ru/storage/news/26148f79975022ad54cf12ef0325e487/f392d874-eab4-4579-a501-7cff7de7dfea_850.jpg Минобороны Украины

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецслужбы Украины готовят диверсии на экологически опасных объектах Донбасса. Далее украинская сторона, по словам политика, планирует обвинить в инцидентах Россию и республики.

Прежде всего атакам подвергнутся предприятия, использующие хлор, аммиак и другие опасные вещества. Также, отметил он, не исключено применение силовиками боевого отравляющего вещества.

«Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами», — добавил глава ДНР.

Целью провокаций является развязывание боевых действий в Донбассе и отмена выборов президента страны, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ранее News.ru писал, что желание Вашингтона осуществлять новые поставки вооружения Киеву является вмешательством во внутреннюю политику Украины. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Сенатора тревожит тот факт, что заявление спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера совпало с появлением информации о предполагаемом масштабном наступлении ВСУ на позиции сил самопровозглашённых ЛНР и ДНР.