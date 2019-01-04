USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent56.81 $ Bitcoin3,822.46 $
МОСКВА-4°C15:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Казахстану разрешили готовить миротворцев ООН

kazakh_army_asker_kz/vk.com

в мире [ версия для печати ]

Казахстан получил право на подготовку миротворцев государств — участников ООН для участия в международных миссиях. Займётся этой работой учебный центр «Партнёрство во имя мира».

Учреждение получило соответствующий сертификат для проведения курсов «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН».

В октябре 2018 года Казахстан впервые отправил 120 миротворцев в состав Временных сил ООН в Ливане. В декабре к ним присоединилась женщина-офицер, майор Шоллан Тауишова, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Бельгия начала выполнять свой мандат в качестве нового непостоянного члена Совбеза ООН, которым она стала на два года. В МИДе королевства заверили, что государство станет конструктивным, надёжным и открытым партнёром для других членов Совета во время поиска коллективных решений по международным вопросам мира и безопасности.


#казахстан #оон #миротворцы
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
экономика 01:38, 1 января 2019
Пенсионный возраст для женщин повысили в Казахстане
в мире 19:29, 28 декабря 2018
Глава Казахстана опроверг слухи о досрочных выборах
наука 08:17, 20 декабря 2018
«Союз МС-09» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Лента новостей
экономика 14:59
Россия стала крупнейшим импортёром вина из Грузии
происшествия 14:58
Гражданка России и ребёнок погибли при авиаударе в Сирии
в мире 14:49
Проверки переселенцев с Донбасса признали незаконными
общество 14:47
Глава миграционного управления МВД РФ покинула свой пост
в мире 14:43
Порошенко: новое оружие научило солдат ВСУ бить в цель
Другие новости
в мире 14:49
Проверки переселенцев с Донбасса признали незаконными
в мире 14:43
Порошенко: новое оружие научило солдат ВСУ бить в цель
в мире 14:39
Иран отправит новый эсминец в Атлантический океан
в мире 14:36
Израиль разместит гостей Евровидения в палатках
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top