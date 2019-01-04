Казахстану разрешили готовить миротворцев ООН

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Казахстан получил право на подготовку миротворцев государств — участников ООН для участия в международных миссиях. Займётся этой работой учебный центр «Партнёрство во имя мира».

Учреждение получило соответствующий сертификат для проведения курсов «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН».

В октябре 2018 года Казахстан впервые отправил 120 миротворцев в состав Временных сил ООН в Ливане. В декабре к ним присоединилась женщина-офицер, майор Шоллан Тауишова, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Бельгия начала выполнять свой мандат в качестве нового непостоянного члена Совбеза ООН, которым она стала на два года. В МИДе королевства заверили, что государство станет конструктивным, надёжным и открытым партнёром для других членов Совета во время поиска коллективных решений по международным вопросам мира и безопасности.