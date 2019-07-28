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Шлейф от лесных пожаров в России добрался до центральных областей Казахстана, сообщает Казгидромет.

Туман, который окутал сразу несколько районов республики и напутал жителей Нур-Султана был вызван пожарами на территории Сибири, информирует метеослужба.

Изначально синоптики предложили, что смог, который полностью накрыл северную часть Казахстана, вызван погодными условиями и выхлопами автотранспорта. Однако по снимкам зондирования земли спутников NASA выявили очаги возгорания.

Станции экологического мониторинга зафиксировали превышения их предельно-допустимых концентраций в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Кустанайской областях, которые граничат с РФ, а также в столице и Карагандинской и Алматинской областях.

Лесные пожары полыхают в России на площади 163 тысячи гектаров.

Ранее звёзды отечественного шоу-бизнеса присоединились к флешмобу под названием #СибирьГорит. Таким способ они пытаются привлечь внимание властей к лесным пожарам, которые бушуют на азиатской части РФ. Российский музыкант Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, призвал властей спасти то, что ещё не затронули пожары. Актёр Станислав Бондаренко также призвал неравнодушных помочь распространить информацию о лесных пожарах, чтобы помочь людям, которые там живут. Актриса Мария Кожевникова отметила, что огонь распространился на площади более 2,3 млн гектар. К этой акции также присоединились юморист Илья Соболев, музыкант Илья Ефремов и актриса Любовь Толкалина, писал News.ru