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Католики всего мира начали отмечать Рождество

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Католики, протестанты и последователи Англиканской церкви всего мира во вторник, 25 декабря, отмечают Рождество Христово. Папа римский возглавил торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане.

Он призвал всех празднующих воспринимать этот праздник правильно и не сводить его к подаркам и застолью.

«Рождество — это победа скромности и смирения над невежеством, простоты над излишеством, молчания над бессмысленным шумом и суетой. Сам Иисус — самый большой наш дар», — сказал Франциск во время последней коллективной аудиенции.

Как ранее писал News.ru, космонавты на борту Международной космической станции к Новому году планируют нарядить ёлку. На её фоне они запишут праздничное поздравление из космоса для жителей планеты Земля.


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