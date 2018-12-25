Католики всего мира начали отмечать Рождество

https://news.ru/storage/news/6f3939856148f4b3073d3c8d0a13c263/9e013985-b40c-4287-b6b0-ab9164a4143f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Католики, протестанты и последователи Англиканской церкви всего мира во вторник, 25 декабря, отмечают Рождество Христово. Папа римский возглавил торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане.

Он призвал всех празднующих воспринимать этот праздник правильно и не сводить его к подаркам и застолью.

«Рождество — это победа скромности и смирения над невежеством, простоты над излишеством, молчания над бессмысленным шумом и суетой. Сам Иисус — самый большой наш дар», — сказал Франциск во время последней коллективной аудиенции.

Как ранее писал News.ru, космонавты на борту Международной космической станции к Новому году планируют нарядить ёлку. На её фоне они запишут праздничное поздравление из космоса для жителей планеты Земля.