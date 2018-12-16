Катарская нефть будет стоить $55 за баррель

Правительство Катара подготовило план бюджета на 2019 год, согласно которому, баррель нефти будет стоить $55.
Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби в рамках Дохийского форума» поучаствовал в различных обсуждениях, касающихся энергетики.
«Цена на нефть, заложенная в нашем бюджете 2019 года, составляет 55 долларов за баррель», — заявил он.
Ранее Центральный банк РФ снизил прогноз цены на нефть на 2018 год с $72 до $70 за баррель. Регулятор отмечает, что траектория цены на нефть в базовом сценарии была пересмотрена вниз. Данное заявление следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.
News.ru писал о том, что на XVIII Дохийском форуме между Катаром и ООН было подписано соглашение о появлении в Дохе представительства ЮНИСЕФ.