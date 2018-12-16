Катар останется в Совете стран Персидского залива

https://news.ru/storage/news/92b88ab4cc5a4849afcd720048aa7d76/2bb8013c-3f94-4e08-bd07-f9f30aedc3d2_850.jpg Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани заявил, что Катар не собирается выходить из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), несмотря на конфликт с соседями.

«Нет, не будет выходить», — передаёт его слова РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, на XVIII Дохийском форуме между Катаром и ООН было подписано соглашение о появлении в Дохе представительства ЮНИСЕФ.

Со стороны Катара документ подписал министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а от ООН — генсек организации Антониу Гутерриш. По словам главы МИД Катара, страна выделила 500 млн долларов в качестве помощи институтам ООН.