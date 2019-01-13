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Катар и США расширят военную базу в Дохе

Военнослужащие США на базе в Дохе U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие США на базе в Дохе

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео на совместной конференции с главой Министерства иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о том, что странами было подписано соглашение о расширении военной авиационной базы Эль-Удейд в Дохе.

«Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару, что он размещает наши силы у себя», — сказал Помпео.

Как ранее писал News.ru, не менее $20 млрд инвестиций получат США от катарской государственной нефтяной компании Qatar Petroleum. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа в Соединённых Штатах.


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