Катар хочет увеличить инвестиции в экономику США

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Исполнительный директор Инвестиционного управления (фонда) Катара QIA Мансур Ибрагим аль-Махмуд рассчитывает увеличить объем инвестиций в экономику США. За два года, по его расчётам, транши могут возрасти с 30 млрд до 45 млрд долларов.

«Наша цель — сбалансировать портфель инвестиций, поскольку сейчас они несколько чрезмерно сконцентрированы в Евросоюзе, и движение в сторону американского рынка способно сбалансировать этот портфель», — сказал аль-Махмуд.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео на совместной конференции с главой Министерства иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о том, что странами было подписано соглашение о расширении военной авиационной базы Эль-Удейд в Дохе, писал News.ru.