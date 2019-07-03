https://static.news.ru/photo/9ef3e0c4-9d2b-11e9-9427-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она никогда не выступала на концертах, оплаченных российским государством, не соответствует действительности. Так, только в июне 2019 года она пела в Москве на мероприятии, проведённом госкомпаниями РФ.

Концерт был организован для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия-Африка», сообщает РИА Новости со ссылкой на гостей мероприятия.

Позже Афрэксимбанк включил кадры с выступления Катамадзе в свой официальный ролик о конференции. Её фотографии с выступления публиковали в Сети участники концерта.

Ранее News.ru сообщал, что известный исполнитель Сосо Павлиашвили призвал не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России. По его словам, не исключено, что позже она всё-таки устроит российские гастроли. Певец подчеркнул, что сам он так поступать не стал бы. Павлиашвили назвал соотечественницу талантливой исполнительницей, объяснив её решение проявлением эмоций.