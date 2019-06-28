https://static.news.ru/photo/638ae354-9b85-11e9-9df0-fa163e074e61_1024.jpg Телеведущий Владимир Соловьёв Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Заявление грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе прекратить свои выступления в России до полной нормализации отношений между Москвой и Тбилиси прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.

Он усомнился, что громкие слова грузинской артистки станут поводом для выхода её фанатов на акции против российской власти.

Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России?, — написал Соловьёв на своей странице в Twitter.

Он также задался вопросом, для чего ей понадобились эти громкие слова.

Наказать Россию?, — предположил телеведущий ответ на свой же вопрос.

В свою очередь подписчики поддержали Соловьёва, отметив в многочисленных комментариях, что вообще не знают, кто такая Нино Катамадзе. Они также выразили мнение, что громкое заявление грузинская певица сделала ради пиара.

Первым делом все полезли в Гугл спрашивать, собственно кто это такая, — написал один из пользователей Сети.

Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России https://t.co/pIvFYqQxrQ — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 30 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что джазовую певицу Нино Катамадзе раскритиковали в Грузии после её выступления в Москве 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz». Артистка присоединилась к вышедшим на митинг в Тбилиси у парламента Грузии, извинилась за поездку в Москву и пообещала, что больше никогда не будет выступать в РФ. Она также назвала президента страны Владимира Путина врагом.