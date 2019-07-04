https://static.news.ru/photo/81e53fce-9e4c-11e9-8c13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, которая ранее заявила об отказе выступать в России, должна будет выплатить неустойку согласно действующему контракту. Об этом сообщили представители Crocus City Hall.

Отмена мероприятия ограничена определёнными условиями, просто так она не может отменить концерт, к тому же контракт предусматривает неустойку, — цитирует их РИА Новости .

Собеседники агентства заверили, что билеты на концерт певицы продаются в обычном режиме, уведомлений об отказе от концерта от грузинской стороны пока не поступало.

Ранее Катамадзе объявила в соцсетях, что никогда не будет давать концерты в России, а президента Владимира Путина назвала своим врагом. Как писал News.ru, её заявление с осуждением встретили в российском обществе. Так, российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение инцидента с Катамадзе, чтобы не пиарить грузинскую артистку. Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал певицу не забывать о «российской кормушке».