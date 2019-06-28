Нынешний американский лидер Дональд Трамп занял Белый дом с помощью русских, поэтому его приход к власти является нелегитимным. Такое мнение высказал бывший президент США Джимми Картер.
Трамп пришёл к власти, потому что русские вмешались, — заявил политик.
Он считает, что Дональд Трамп в действительности проиграл президентские выборы 2016 года, передаёт
На протяжении двух лет Мюллер вёл расследование «российского вмешательства» в президентские выборы США в 2016 году, а также искал связи президента США Дональда Трампа с Россией, наличие которых отрицают в Кремле и Белом доме.
Как писал News.ru, 94-летний Джимми Картер сломал шейку бедра. После перелома его успешно прооперировали, говорится в пресс-релизе президентского Центра Картера.