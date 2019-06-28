https://static.news.ru/photo/5d89ef70-99d4-11e9-8ee3-fa163e074e61_1024.jpg Джимми Картер Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нынешний американский лидер Дональд Трамп занял Белый дом с помощью русских, поэтому его приход к власти является нелегитимным. Такое мнение высказал бывший президент США Джимми Картер.

Трамп пришёл к власти, потому что русские вмешались, — заявил политик.

Он считает, что Дональд Трамп в действительности проиграл президентские выборы 2016 года, передаёт Politico .

На протяжении двух лет Мюллер вёл расследование «российского вмешательства» в президентские выборы США в 2016 году, а также искал связи президента США Дональда Трампа с Россией, наличие которых отрицают в Кремле и Белом доме.

Как писал News.ru, 94-летний Джимми Картер сломал шейку бедра. После перелома его успешно прооперировали, говорится в пресс-релизе президентского Центра Картера.