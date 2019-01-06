Сын Карлоса Гона рассказал об условии освобождения отца

https://news.ru/storage/news/31582a6c6ed1b0b2884f3d561eb140f3/2a4838ff-9c6f-4a38-97e0-d9aa48d7f91b_850.jpg Uli Deck/dpa/Global Look Press

Карлос Гона

Экс-руководителя Nissan и его союза с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона собираются выпустить из тюрьмы, если он подпишет признание, которое составлено на японском языке, сообщил сын бывшего топ-менеджера Энтони Гон.

Особенность ситуации в том, что задержанный не владеет японским, пишет издание Journal du Dimanche.

«Парадокс состоит в том, что признание, которое от него требуют подписать, составлено только на японском языке», — заявил родственник обвиняемого.

Сам подследственный отрицает все обвинения в нарушении закона о финансовых операциях. Во время допроса он подчеркнул, что не планировал занижать данные о собственных выплатах.

Ранее News.ru сообщал о продлении Гону ареста до 11 января. Такое решение принял Токийский окружной суд.