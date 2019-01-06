Сын Карлоса Гона рассказал об условии освобождения отца

Экс-руководителя Nissan и его союза с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона собираются выпустить из тюрьмы, если он подпишет признание, которое составлено на японском языке, сообщил сын бывшего топ-менеджера Энтони Гон.
Особенность ситуации в том, что задержанный не владеет японским, пишет издание Journal du Dimanche.
«Парадокс состоит в том, что признание, которое от него требуют подписать, составлено только на японском языке», — заявил родственник обвиняемого.
Сам подследственный отрицает все обвинения в нарушении закона о финансовых операциях. Во время допроса он подчеркнул, что не планировал занижать данные о собственных выплатах.
Ранее News.ru сообщал о продлении Гону ареста до 11 января. Такое решение принял Токийский окружной суд.