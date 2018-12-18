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Дом моделей дочери Каримова выставили на аукцион

Гульнара Каримова vk.com/googooshafanclub/Global Look Press

Гульнара Каримова

в мире [ версия для печати ]

«Галерею дома моделей» дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой выставили на продажу в республике. С молотка на электронном аукционе уйдёт основной актив ООО «Моделлар уйи галереяси» — трёхэтажное здание, известное как комплекс «Заркайнар».

Начальная стоимость лота — $10,5 млн, это самая высокая цена за всю историю электронной площадки E-ijro. Общая площадь здания составляет более десяти тысяч квадратных метров, на первом этаже находятся офисы, на втором — ресторан и подиум, на третьем — выставочный зал, всего же в здании — около 100 комнат.

Сумма залога, как сообщается на сайте аукциона, составляет 5% или $527 тыс. Аукцион состоится 25 января.

Сейчас здание, некогда принадлежавшее фонду «Форум культуры и искусства Узбекистана», которым владела  дочь первого президента республики Ислама Каримова Гульнара, находится в распоряжении национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз». Она и продаёт галерею в рамках программы реализации непрофильных активов, отмечает агентство «Фергана».

Гульнара Каримова создала свой фонд в 2004 году и на протяжении многих лет покровительствовала художникам, музыкантам, хореографам, дизайнерам, студентам и педагогам. В распоряжении фонда имелись лучшие выставочные залы в Ташкенте, включая Дворец творчества молодёжи, Дом стиля и другие.

Если объект не будет куплен в течение трёх месяцев, его продадут по рыночной стоимости бизнесменам с рассрочкой до десяти лет.

Ранее News. ru сообщал, что у Гульнары Каримовой забирают имущество в России. Генпрокуратура России подтвердила просьбу Ташкента арестовать недвижимость старшей дочери бывшего президента Узбекистана.

По обвинению в организации преступного сообщества старшая дочь Каримова была арестована. А затем обвинения в коррупции, отмывании незаконно нажитых средств посыпались, как из рога изобилия.


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