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Каракас не обращался к РФ за военной помощью

Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что сообщения об обращении Каракаса к Москве с просьбой о военной помощи в связи с массовыми протестами против действующих властей не соответствуют действительности.

По словам главы ведомства, подобную информацию следует относить к разряду слухов. При этом Арреаса отметил, что у Венесуэлы сложились дружественные отношения с Россией во многих областях и они основаны на равенстве и уважении.

Комментируя в интервью RT ситуацию в Боливарианской Республике, министр заявил, что действующие власти готовы к переговорам с оппозицией. При этом он подчеркнул, что вопреки призывам ряда европейских стран новые президентские выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут.

Некоторое время назад спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. В оппозиции заявили, что готовы к сотрудничеству с РФ и заверили в отсутствии угроз для российских нефтяных компаний в случае смены власти.


#россия #венесуэла #ПОМОЩЬ
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