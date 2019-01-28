Каракас не обращался к РФ за военной помощью

https://news.ru/storage/news/2ab2131b768af1772af5dd3b3dc5415e/286d057e-5da0-429a-a89d-45f3696d1237_850.jpg Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что сообщения об обращении Каракаса к Москве с просьбой о военной помощи в связи с массовыми протестами против действующих властей не соответствуют действительности.

По словам главы ведомства, подобную информацию следует относить к разряду слухов. При этом Арреаса отметил, что у Венесуэлы сложились дружественные отношения с Россией во многих областях и они основаны на равенстве и уважении.

Комментируя в интервью RT ситуацию в Боливарианской Республике, министр заявил, что действующие власти готовы к переговорам с оппозицией. При этом он подчеркнул, что вопреки призывам ряда европейских стран новые президентские выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут.

Некоторое время назад спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. В оппозиции заявили, что готовы к сотрудничеству с РФ и заверили в отсутствии угроз для российских нефтяных компаний в случае смены власти.