Капитан и главный офицер иранского танкера Grace 1 арестованы гибралтарской полицией.
Об этом в своём Twitter сообщает агентство AFP. Кроме того, с судна изъяты электронные носители и документы.
— AFP news agency (@AFP)
#BREAKINGGibraltar police arrest captain, officer of detained Iran tanker pic.twitter.com/yzMaiU6O5T July 11, 2019
Принадлежащий Ирану танкер был задержан Королевской морской пехотой Великобритании у берегов Гибралтара. Предполагается, что судно направлялось в Сирию, чтобы доставить туда нефть.
Ранее News.ru писал о том, что пять катеров, якобы принадлежащих Корпусу стражей Исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.