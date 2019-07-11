https://static.news.ru/photo/2d4522de-a3f8-11e9-9fc3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Royal Gibraltar Police/Facebook

Капитан и главный офицер иранского танкера Grace 1 арестованы гибралтарской полицией.

Об этом в своём Twitter сообщает агентство AFP. Кроме того, с судна изъяты электронные носители и документы.

#BREAKING Gibraltar police arrest captain, officer of detained Iran tanker pic.twitter.com/yzMaiU6O5T — AFP news agency (@AFP) July 11, 2019

Принадлежащий Ирану танкер был задержан Королевской морской пехотой Великобритании у берегов Гибралтара. Предполагается, что судно направлялось в Сирию, чтобы доставить туда нефть.

Ранее News.ru писал о том, что пять катеров, якобы принадлежащих Корпусу стражей Исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.