Вице-спикер грузинского парламента Серги Капанадзе заявил, что указ президента России Владимира Путина о временном запрете для российских авиакомпаний на полеты в Грузию повлияет не на всех россиян, и путешественники продолжат посещать страну.
Я не думаю, чтобы решение Путина на все 100% отразилось на туристах из России, так как существуют другие пути попадания в Грузию, например, через третьи страны, — цитирует политика ТАСС.
Капанадзе отметил, что запрет авиасообщений со стороны России может негативно отразиться на экономике Грузии.
Ранее, как писал News.ru, общее число россиян, которые планировали отправиться в Грузию до Нового года, составляет около 3,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Ростуризме. Они успели приобрести билеты до того, как страну охватили беспорядки.