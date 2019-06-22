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Украинский актёр и экс-игрок КВН Сергей Сивохо заявил о своём участии в досрочных выборах в Верховную раду от партии президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжёлую работу по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и, когда президент обратился ко мне...