Кандидатов в конституционный комитет САР запугивают

https://news.ru/storage/news/ee0f9145c79b4a7af3e501a5a30cb27e/01bf3829-d532-4263-9824-c361d54169eb_850.jpg Anas ALkharboutli/dpa/Global Look Press

Некоторые кандидаты на пост члена конституционного комитета Сирии подвергаются давлению. Информация об этом заслуживает доверия, сообщил специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии.

Также, по словам дипломата, злоумышленники запугивают семьи политиков, передаёт ТАСС.

«Я глубоко обеспокоен недавними и заслуживающими доверия докладами о предполагаемом запугивании и давлении», — сказал он.

Количество докладов об этом в последнее время возросло, отметил он.

Как ранее сообщал News.ru, посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что французская сторона надеется на создание Конституционного комитета в Сирии до конца 2018 года. Она также сказала о том, что глава страны Эммануэль Макрон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать давление на сирийского лидера Башара Асада для разработки решения по комитету.