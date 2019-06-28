Члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.
После того как комиссия отказала им в регистрации из-за нарушений при выдвижении, сам экс-президент Грузии заявил, что юристы партии будут отстаивать её право на участие в парламентских выборах. Суд обязал ЦИК рассмотреть заявку повторно.
В ходе заседания комиссии было принято решение зарегистрировать кандидатов в общегосударственном многомандатном и одномандатных округах. Члены ЦИК проголосовали за это единогласно.
Ранее News.ru писал о том, что Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии относительно участия партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах.