Кандидатов в главы Украины призвали проверять на наркотики

https://news.ru/storage/news/8f9855b42fb8432ce8fa3dce56262067/9fe915c0-8aed-411e-b50c-91898959048d_850.jpg Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предложил всем претендующим на пост главы государства сдать анализы на наркотики.

«Сегодня добровольно сдал анализы в Киевской городской наркологической больнице, так как считаю, что это должно быть нормой… Присоединяйтесь, дорогие коллеги», — написал Мураев в соцсетях.

Он также разработал законопроект, согласно которому такой процедуре должен подвергаться любой претендент на руководящую должность. Документ уже находится на рассмотрении Верховной рады.

Ранее News.ru писал о том, что Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Видеообращение в поддержку Тимошенко записал также экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Слова одобрения высказали и ряд европейских политиков. Сама же Тимошенко в ходе съезда партии заявила, что в случае её избрания президентом Украины подаст в отставку, если не продемонстрирует результаты своей работы через 100 дней.