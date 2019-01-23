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Кандидатов в главы Украины призвали проверять на наркотики

Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предложил всем претендующим на пост главы государства сдать анализы на наркотики.

«Сегодня добровольно сдал анализы в Киевской городской наркологической больнице, так как считаю, что это должно быть нормой… Присоединяйтесь, дорогие коллеги», — написал Мураев в соцсетях.

Он также разработал законопроект, согласно которому такой процедуре должен подвергаться любой претендент на руководящую должность. Документ уже находится на рассмотрении Верховной рады.

Ранее News.ru писал о том, что Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Видеообращение в поддержку Тимошенко записал также экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Слова одобрения высказали и ряд европейских политиков. Сама же Тимошенко в ходе съезда партии заявила, что в случае её избрания президентом Украины подаст в отставку, если не продемонстрирует результаты своей работы через 100 дней.


#украина #наркотики
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